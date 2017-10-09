Maria Sharapova İstanbul'a geliyor!

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Rus tenisçi Maria Sharapova'nın katılacağı TEB BNP Paribas Tennis Stars Series etkinliğinin İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı.

Durmuş, yaptığı açıklamada daha önce Sharapova'nın katılacağını duyurdukları TEB BNP Paribas Tennis Stars Series etkinliğine ev sahipliği yapacak kentin belli olduğunu bildirdi.

Eurosport'ta yer alan habere göre Başkan Durmuş, "TEB BNP Paribas Tennis Stars Series etkinliği, 26 Kasım'da İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Tüm tenisseverleri bu şöleni izlemeye davet ediyoruz." dedi.

Durmuş, etkinlikte dünyaca ünlü tenisçi Sharapova'nın, milli sporcu Çağla Büyükakçay ile maç yapacağını söyledi.

Etkinlikte tenisseverlerin hayranlıkla takip ettikleri sporcuları izleme şansı bulacaklarını belirten Durmuş, "Amacımız Türkiye'de tenisin bilinirliğini ve sporcu sayımızı artırmak. Sokak tenisi projesini, Türkiye'de tenisin tabana yayılması adına çok önemli buluyoruz." yorumunu yaptı.