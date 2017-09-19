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Dünya

Maria Kasırgası 'aşırı tehlikeli' fırtına seviyesine çıktı

Maria, 37 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Irma Kasırgası'na benzer bir güzergah izliyor

19 Eylül 2017 07:47

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Karayip adalarına yönelen Maria Kasırgası'nı Kategori 4 "aşırı tehlikeli fırtına" seviyesine yükseltti.

Maria, en az 37 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Irma Kasırgası'nınine benzer bir güzergah izliyor. Eylül ayında Kategori 5 seviyesindeki Irma Kasırgası birçok Karayip adasını yerle bir etmiş, milyarlarca dolarlık da hasar bırakmıştı.

Irma'nın yaralarını sarmaya çalışırken Maria'ya hazırlanan Porto Riko, St Martin, St Barts, Saba, St Eustatius ve Anguilla'da, kasırga gözlem ekipleri devreye sokuldu.

NHC'nin açıklamasına göre, Maria'nın ilk olarak Irma Kasırgası sırasında tamamen boşaltılan Antigua ve Barbuda'yı vurması, Salı gecesi de Karayip Denizi'nin kuzey doğusuna ilerlemesi bekleniyor.

NHC'nin Maria Kasırgası'yla ilgili paylaştığı bilgiler şınlar:

- Yoğun sağanak yağışa neden olacak kasırga, "toprak kayması ve ölümcül su baskınlarına" neden olabilir.

- Çarşamba akşamı boyunca, Porto Riko ve ABD ve İngiltere'ye ait Virgin Adaları başta olmak üzere Leeward Adaları'nın merkezi ve güney kısımlarında 51 cm'ye yakın yağış düşmesi bekleniyor.

Fransa toprağı Guadeloupe'de ise deniz seviyesine yakın bölgelerdeki insanlar tahliye edilirken , okul, iş yerleri ve hükümet binaları kapatıldı da kapatıldı.

Atlantik Okyanusu'nda ikinci bir kasırga olan Jose Kasırgası da, saatte 200 kilometreye ulaşan rüzgar hızıyla bölgede aktif.

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