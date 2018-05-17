Maria, artık hayal ettiği etek ve çizmeyi giyebilecek

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- ALMANYA\'dan geldiği Antalya\'da tüp mide operasyonu geçiren İtalyan Maria Brugnano\'nun (26) en büyük hayali, kilo verdikten sonra çizme ve etek giyebilmek. Kendini hiç zayıf hatırlamadığını belirten Maria\'yı ameliyat sürecinde Türk eşi Ufuk İskender yalnız bırakmadı.

Eşi Ufuk İskender, 2.5 yaşındaki oğlu Can ve 5 aylık kızı Milan ile birlikte Almanya\'da yaşayan İtalyan Maria Brugnano, kendisini bildiğinden bu yana kilolarıyla savaştığını söyledi. Pek çok kez kilo vermeyi denediğini ancak başarıların kısa sürdüğünü kaydeden Brugnano, rejim ya da sporla verdiği kiloları kısa sürede geri aldığını belirtti. Fazla kiloları nedeniyle sağlığının bozulduğunu, yürümekte zorlandığını, uykusunun düzensizleştiğini anlatan Maria Brugnano, kiloları nedeniyle giyemediği giysileri de sadece vitrinlerde seyretmekle yetindiğini belirtti. Çocuklarıyla havuza gitmeyi özlediğini, iki adım yürüdüğünde dinlenmek ihtiyacı hissettiğini söyleyen Brugnano, ikinci doğumunun ardından çocukları için kilo vermeye karar verdiğini aktardı.

Brugnano, tüp mide ameliyatı için daha önce arkadaşlarından duyduğu Antalya\'daki özel hastaneye eşi ve çocuklarıyla geldiğini tiroitle ilgili sorun belirlenince tedaviye başlandığını, tedavisinin ardından Genel Cerrah Opr. Dr. Cem Aykent tarafından tüp mide ameliyatı yapıldığını belirtti.

\'ZAYIF OLDUĞUM DÖNEMİ HİÇ HATIRLAMIYORUM\'

Ameliyata girerken 102 kilo olduğunu, zayıf olduğu dönemi hiç hatırlamadığını anlatan Maria Brugnano, kilo verdikten sonraki hayalini ise “Etek ve çizme giymek\" sözleriye aktardı. Kilo verdikten sonra kendini rahat hissedeceğini söyleyen Brugnano, çocuklarıyla birlikte rahatlıkla havuza ve denize gitmek istediğini sözlerine ekledi. Ameliyattan sonra kendini çok iyi hissettiğini söyleyen Maria Brugnano, “Hiç ameliyat olmamışım gibi. Çok memnunum. Aksi bir şey söyleyecek durumda değilim. Doktoruma teşekkür ediyorum\" dedi.

\'EŞİMİN SAĞLIĞI BOZULMAYA BAŞLAMIŞTI\'

Eşinin fazla kiloları nedeniyle sağlığının bozulmaya başladığını söyleyen Ufuk İskender ise “Bacaklarında ödem oluşmuş, yürümekte zorlanıyordu. Biraz yürüdüğümüzde durma ihtiyacı hissediyordu, çünkü bacaklarında ağrı oluyordu\" dedi. Almanya\'da bu tip ameliyatları olabilmek için pek çok prosedür gerektiğini kaydeden İskender, “O nedenle biz de Antalya\'ya gelmeye karar verdik. Antalya\'da ameliyat olan arkadaşlar vardı. Onların önerileriyle buraya geldik\" dedi.

TÜP MİDE CERRAHİSİ UYGULANDI

Tüp mide ameliyatını yapan Opr. Dr. Cem Aykent ise Maria Brugnano\'nun sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, “Maria 102 kiloydu ama kilosundan ziyade vücut kitle endeksi 40\'tı. Bu, sağlıksız şişmanlık anlamına gelir. Uyku, sindirim ve eklem sorunları vardı\" dedi. Bu obezite cerrahisinin gıda alımını engelleyici cerrahi olduğunu vurgulayan Opr.Dr. Aykent, “Maria ameliyat olduğu andan itibaren kilo vermeye başladı. En yoğun kilo verdiği ay ise ilk ay olacak. Ne kadar kilo verdiği ise hastanın kilosuyla ilgilidir ama genellikle Maria kilosunda olan hastalar ilk ayda 10 kilo verir\" diye konuştu.



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