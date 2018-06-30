Margarin fabrikasına 730 bin lira çevre kirliliği cezası

Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren margarin fabrikasına çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 730 bin lira para cezası uygulandı.

Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Velimeşe Mahallesinde, margarin üreten bir fabrikanın zararlı atıkları çevreye bıraktığı ihbarı üzerine harekete geçti. Fabrikaya yakında bir bölgede çuvallarla atık maddeler bulundu. Tekirdağ İl Çevre Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede atıkların margarin fabrikasına ait olduğu, zararlı ve tehlikeli olduğunu tespit etti. Tekirdağ İl Çevre Müdürlüğü, çevreye atık bırakarak kirliliğe neden olan fabrikaya 730 bin lira para cezası uyguladı.

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