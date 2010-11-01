-MARGARET THATCHER TABURCU OLDU LONDRA (A.A) - 01.11.2010 - İngiltere'nin eski Başbakanlarından 'Demir Leydi' lakaplı Margaret Thatcher, iki hafta kaldığı hastaneden taburcu edildi. Geçen ay sonunda, geçirdiği ağır grip nedeniyle hastaneye kaldırılan 85 yaşındaki Thatcher, bugün evine çıkmasının ardından, kapısının önüne çıkarak gazetecileri selamladı. Zor yürüdüğü görülen Muhafazakar Parti'nin eski lideri Thatcher, hastaneye kaldırılmadan önce Başbakanlık konutunda doğumgünü için onuruna düzenlenen kutlamaya sağlık nedenleriyle katılamamıştı. İngiliz basını, Thatcher'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve bir süre evinde dinlenmesinin tavsiye edildiğini bildiriyor. İngiltere'nin ilk kadın başbakanı olan ve 1979-1990 yılları arasında görev yapan Thatcher, 2008 yılında da bir akşam yemeği sırasında rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.