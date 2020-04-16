Margaret Atwood: Koronavirüs bir distopya değil; alarm zilleri çok önceden çalıyordu

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Distopya yazarı Margaret Atwood, dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiyi etkileyen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını hakkında konuştu. Dünyanın Koronavirüs nedeniyle içinde bulunduğu izolasyon durumunu değerlendiren Atwood, "Bu bir distopya değil, bu bir acil durum krizi" dedi.

BBC Radio 5'e konuşan Atwood, dünya genelinde milyonlarca insanın evlerine kapandığı sürece ilişkin konuştu. Ünlü distopya yazarı, "Distopya ayarlanmış, hoş olmayan bir toplum hâlidir. Bu olay ayarlanmadı. İnsanlar hoşlarına gitmeyen düzenlemeler yapmak zorunda kalıyor ancak kasıtlı bir totaliterlik durumu yok, bir devlet tarafından kontrol edilmiyor" dedi.

Damızlık Kızın Öyküsü romanının yazarı Atwood, liderlerin Koronavirüs salgınını "savaş" olarak nitelendirmesini de eleştirdi. Atwood, "Yani eğer güçlü bir bağışıklık sisteminiz varsa ve yeterli sağlık hizmeti alıyorsanız şanslısınız. Hükûmetler yeterince savaşmadıkları için suçlu arıyorlar. Bu bir savaş değil" dedi.

Atwood, yaşanan krizin dünyada sağlık çalışanlarına ve evrensel sağlık hizmetlerine daha fazla değer verilmesini sağlayacağını söyledi. Atwood, "Bu tarz bir krizin yaşanabileceğine dair alarm zilleri önceden de çalıyordu, unutmayalım" dedi.