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Spor

Marek Hamsik, Maradona'nın rekorunu kırmak için sahaya çıkacak

Arjantinli efsane futbolcu Maradona'nın Napoli formasıyla 115 golü bulunuyor

12 Ekim 2017 21:01

İtalya Serie A'da Napoli forması giyen Marek Hamsik, bir gol daha atması durumunda Arjantinli yıldız Diego Maradona'nın rekoruna ortak olacak.

Eurosport'un haberine göre ligde oynadığı 7 maçı da kazanarak liderlik koltuğuna oturan Napoli, 14 Ekim Cumartesi günü milli oyuncu Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma'ya konuk olacak.

Napoli'nin emektar kaptanı Slovak oyuncu Hamsik ise galibiyetin yanı sıra başka bir rekoru egale etmek için sahaya çıkacak. Napoli formasını 11 yıldır giyen ve toplamda 114 kez ağları sarsan Hamsik, Roma karşısında ağları havalandırması halinde kulübün efsane oyuncusu Maradona'nın gol sayısını egale edecek.

Arjantinli yıldız Maradona, toplamda attığı 115 golle 7 sezon formasını giydiği Napoli'nin iki kez şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol üstlenmişti.

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