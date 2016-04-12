T24 LogoT24 Logo
Dünya

"Marduk bu ay Dünya'ya çarpacak" iddiası

Gezegenin, dünyanın yakınından geçebileceği ve canlı yaşamı tehdit ettiği ileri sürüldü

12 Nisan 2016 13:58

ABD’nin Louisiana Üniversitesi’nden emekli astronom Daniel Whitmire, Royal Astronomical Society Dergisi’nde yayımlanan makalesinde (Marduk) Nibiru gezegeninin 'dünyanın yakınından geçeceğini ve dünyayı tehdit ettiğini' yazdı. Gezegenin yaratacağı yıkımın, Babil ve Sümer tabletlerinde anlatıldığı ileri sürülüyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, Güneş Sistemi’nin dış çeperinde bulunan Kupert Kuşağı’ndaki göktaşlarında anormallikler oluştuğunu belirten Whitmire, “İşaretler Niribu’nun hızla yaklaştığını gösteriyor, hatta nisan ayı içinde Dünya’ya çarpabilir” dedi.

 

"Yıkım Babil ve Sümer tabletlerinde anlatılıyor"

Marduk efsaneleri konusunda daha önce iddialar ortaya atılmış Babil ve Sümer tabletlerinde yıkımın anlatıldığı ileri sürülmüştü.
Bilim insanları daha önce her 27 milyon yılda bir Dünya’ya büyük bir göktaşının çarpıp canlıların neslinin tükenmesine yol açtığına dair izler bulduklarını ileri sürmüşlerdi. Marduk'un, Dünya'dan 4 kat daha büyük ve güneş çevresindeki turunun 3600 yıllık periyoda sahip olduğu yapılan araştırmalarda ortaya atılmıştı.

 

ETİKETLER

marduk güneş sistemi niribu astronom babil sümer tablet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24