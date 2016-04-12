"Marduk bu ay Dünya'ya çarpacak" iddiası

ABD’nin Louisiana Üniversitesi’nden emekli astronom Daniel Whitmire, Royal Astronomical Society Dergisi’nde yayımlanan makalesinde (Marduk) Nibiru gezegeninin 'dünyanın yakınından geçeceğini ve dünyayı tehdit ettiğini' yazdı. Gezegenin yaratacağı yıkımın, Babil ve Sümer tabletlerinde anlatıldığı ileri sürülüyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, Güneş Sistemi’nin dış çeperinde bulunan Kupert Kuşağı’ndaki göktaşlarında anormallikler oluştuğunu belirten Whitmire, “İşaretler Niribu’nun hızla yaklaştığını gösteriyor, hatta nisan ayı içinde Dünya’ya çarpabilir” dedi.

"Yıkım Babil ve Sümer tabletlerinde anlatılıyor"

Marduk efsaneleri konusunda daha önce iddialar ortaya atılmış Babil ve Sümer tabletlerinde yıkımın anlatıldığı ileri sürülmüştü.

Bilim insanları daha önce her 27 milyon yılda bir Dünya’ya büyük bir göktaşının çarpıp canlıların neslinin tükenmesine yol açtığına dair izler bulduklarını ileri sürmüşlerdi. Marduk'un, Dünya'dan 4 kat daha büyük ve güneş çevresindeki turunun 3600 yıllık periyoda sahip olduğu yapılan araştırmalarda ortaya atılmıştı.