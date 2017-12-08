Mardinli Süryaniler'den Kudüs tepkisi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasına, Mardin\'de yaşayan Süryaniler tepki gösterdi. Süryani Protestan Kilisesi Başpapazı Ender Peker, Kudüs\'ün sıradan bir toprak parçası olmadığını belirterek, Kudüs\'ün, Yahudiler, Müslümanlar ve Hrıstiyanlar için önemli ve kutsal bir kent olduğunu söyledi.

Süryani Protestan Kilisesi Başpapazı Ender Peker, Kudüs’ün asla sıradan bir toprak parçası olmadığını ve tüm dinler için kutsal bir öneminin olduğunu belirtti. Kudüs\'ün bir isminin de barış şehri, selamet şehri anlamına gelen Darus-Selam olduğunu hatırlatan Peker, Amerikan\'ın kararının yanında İsrail\'in de Kudüs\'ü başkent ilan etmesini tasvip etmediklerini söyledi. Kudüs\'ün Hristiyan alemi için de büyük bir önem arz ettiğini ve hac merkezi olduğuna dikkat çeken Ender Peker, \"Kudüs, hem Yahudiler, hem Müslümanlar ve hem de Hristiyanlar için önemli bir şehirdir. Hristiyan alemi için daha da büyük bir önem arz ediyor. Kudüs\'teki Kıyamet Kilisesi Hristiyan alemi için hac merkezi konumundadır. Katolik ve Ortodoks mezhepleri için burası hac merkezidir\" dedi. Kudüs\'ün çözümüne din adamı gözü ile yaklaştığını ancak çözümünün siyasetçilerde olduğunu söyleyen Başpapaz Ender Peker, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Bu konunun çözümü için siyasiler ne konuşur ne görüşür o kadar ilgilenmiyorum. Ancak, ben bir din adamıyım ve olaya dini çerçeveden bakıyorum. Dini çerçevede de Kudüs kutsal bir yerdir. Birçok peygamberin üzerinden geçtiği bir yerdir. Burada kaldığı yaşadığı ve öldüğü bir yer, mukaddes bir yerdir. Barış anlamına gelen isminde olduğu gibi hangi milletten hangi dinden olursa olsun insanların orada bir arada barış içerisinde yaşaması gerekir diye düşünüyorum. Kudüs\'ün formülünü siyasilerin bulması lazım. Nasıl yapacaklarını ben de bilmiyorum ama Kudüs\'ün dini bir yer olması, manevi kutsal bir yeri olmasından siyasetle pek bir bağının da olmaması da gerekiyor. Onun için siyasetin dışında kalırsa iyi olur. Ama bu da bir gerçek ki Kudüs\'ü siyasetin dışında bırakması gerekenler bile yine siyasetçilerdir. Ben kalkıp diyemem şöyle yaparım böyle yaparım. Ama siyasetçiler bir araya gelir konuşurlar sonuç itibariyle iş siyasetçiler de bitiyor. Bizim elimizden gelen duadır. Bizler de dua ediyoruz. Hatta son zamanlarda bu meselenin çözümü için 13 kilise olarak mektup yazıldı Trump\'a. Kendisinden konunun çözümü için daha farklı yaklaşmasını istemiştik ama siyasetçiler genelde kendi menfaatleri için çalışırlar. Umuyoruz ki burası yine barış şehir olur ve bütün Ortadoğu\'ya da barışı getirir\" dedi.

Süryani cemaatinden 73 yaşındaki telkari ustası Suphi Hindiyerli ise, Küdüs\'ün 3 semavi dinin ortak şehri olduğunu ifade ederek, \"Kudüs başkent olmasın, Kudüs yalnız Yahudilerin değildir. Burası Hristiyanların, Müslümanların ve Yahudilerin ortak yeridir. Kudüs\'ün başkent yapılmaması lazım, Yahudiler\'den rica ediyorum, yapmayın kötü olur, insanlar ızdırap çekerler. Filistin ve İsrail arasında yine savaş çıkar, yine kan dökülür, insanlar mahvolur, aç kalırlar, susuz kalırlar, savaş içinde bir parça ekmek bulamazlar\" diye konuştu.



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