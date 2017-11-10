Mardinli işadamları, yerli otomobilin kentlerinde üretilmesini istiyor

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mardin Şube Başkanı Nurettin Kasap, ilk yerli otomobilin kentte üretilmesi yönünde geçen yıl yaptıkları talebi tekrarlayarak, \"Türkiye\'de 5 firma yerli otomobil üretim izni aldı. Geçen yıl biz de yerli otomobilin Mardin\'de üretilmesini istemiştik. Şimdi bu firmalara çağrımızı tekrar ediyoruz; otomobil fabrikanızı Mardin\'de kurun\" dedi.

MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Nurettin Kasap, düzenlediği basın toplantısında, yerli otomobil üretim izni alan 5 firmaya çağrı yaparak, üretim fabrikalarını Mardin Organize Sanayi Bölgesi\'nde kurmalarını istedi. Mardin\'in kadim bir şehir olduğunu ve böylesi önemli bir projeye ev sahipliği yapabileceğini belirten Kasap, yerli otomobil üretecek firmaların taleplerini değerlendirmelerini istedi. Konumu çok iyi olan arazileri, otomobil fabrikası için tahsis edebileceklerini belirten Kasap, şunları söyledi:

\"Geçen yıl bu vakitlerde yerli otomobil fabrikasının Mardin’de yapılması talebinde bulunmuştuk ve teklifimizi iletmiştik. Bilindiği üzere, geçenlerde bu işin ihalesi yapıldı. Bu işi Türkiye\'deki 5 firma kazandı. Bu firmalar; Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding. Öncelikle bu firmalara hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. Firmalar belli ama hangi şehirde fabrikalar yapılacağı belli değil. Biz geçen yılki teklifimizin arkasındayız. Bu firmalar şu şekilde açıklama yapmışlar, diyorlar ki; \'Türkiye\'de hangi ilde bize daha iyi imkân tanınırsa o ilde bu fabrikamızı kurarız.\' Biz de diyoruz ki; şu an da 2\'nci Organize Sanayi Bölgesi çalışması yapılıyor. Altyapısı bitme aşamasındadır. Otomobil fabrikasına ve 7 parça imalatı yapılabilecek tesisler için halen binlerce dönüm yerimiz mevcuttur. Bunu otomobil fabrikası için tahsis edebiliriz.\"

Şube Başkanı Nurettin Kasap, otomobil fabrikasının Mardin\'de kurulması halinde teknik liselerde yetişecek öğrencilerin bu işin üstesinden gelebileceğine inandığını kaydetti. Kasap, şöyle konuştu:

\"Ortadoğu\'ya yakınız; yarın öbür gün Suriye\'de savaş bitecek, orada dünya kadar otomobil ihtiyacı olacak. Irak\'a ihracatımız olacak ve diğer Arap ülkelerine ihracatımız olacak ve oraya özellikle benzinli motor ihracatı yapılıyor. Bir de teknolojisi yüksek, elektrikli ve hibrit otomobil üzerinde çalışma yapılması istendiğini de biliyoruz. Bu konuda, bu çalışmalar da yapılırsa Mersin Limanı da bize yakındır. Gaziantep ile Mersin arasında da tüneller yapılacak, dolayısıyla buradan Mersin\'e kadar olan mesafe 6 saatten yaklaşık 4 buçuk saate inecek. İşsizlik oranı şu anda bölgemizde çok yüksek düzeyde. Şayet otomobil fabrikasını burada yaptırabilirsek teknik anlamda da hiç kimsenin endişesi olmasın, fabrika kuruluncaya kadar burada açılacak teknik liselerde yetişecek öğrencilerle bu işin üstesinden geleceğimize düşünüyorum. Kadim şehir Mardin\'e bu tesis yakışır. Otomobili Mardin\'de yapmaları için firmaların talepleri değerlendirmeye almalarını bekliyoruz.\"



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