Mardinli gençlerden Rahvan atlarıyla 'Kudüs nöbeti'

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN merkezde kurulan \'Kudüs Çadırına\' destek vermek amacıyla atlarıyla alana gelen Rahvan Atları Kulübü üyeleri, Selahaddin-i Eyyubi\'nin torunları olarak atlarıyla Kudüs\'e gitmeye hazır olduklarını belirterek, \'Kudüs nöbetine\' başladı.

Aralarında Memur-Sen, MÜSİAD, Ensar Vakfı, Cihannüma, Dost-Der ve İlim Yayma Cemiyeti\'nin de yeraldığı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Mardin Kudüs Platformu\'nca 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı\'nda kurulan çadırda, Kudüs nöbeti her gün farklı bir sivil toplum kuruluşunun katılımı ile devam ediyor. Türkiye ve Filistin Bayrakları ile Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce yazılı pankart ve afişlerin asıldığı çadıra Mardinliler büyük ilgi gösterdi. Burada, \'Kudüs özgür olana dek\' sloganıyla başlatılan ve her yaştan kişinin katıldığı nöbette her gün farklı bir etkinlik düzenleniyor.

Mardin Rahvan Atları Kulübü üyesi bir grup genç, atlarıyla birlikte destek için Kudüs Çadırı\'nın kurulduğu alana tekbir getirerek geldi. Burada bulunanların sevgi gösterileriyle karşılanan atlı grup, ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyarak sık tekbir getirdi. Burada bulunanlar da tekbirlerle eşlik ederek, İsrail\'e karşı Filistin\'in yanında yeraldıkları mesajını verdi. Atlı grup, zaman zaman ABD ve İsrail aleyhine slogan atarak tepkilerini ortaya koydu.

Mardin Kudüs Platformu Başkanı Gazi Yıldız, atlı gençlere verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, şöyle dedi:

\"Bu dava;, bu \'Kudüs nöbeti\' yankı buldu ve Mardin Rahvan Atları Kulübü de bu davanın neferleri olmak istediklerini belirtti. İnşallah yetişecek Selahaddinler\'e atlarımızı hazır edeceğiz. Genç atçılarımız o günü bekliyor. Tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Bu çadır sayesinde inşallah yeni Selahaddinler\'in yetişmesine vesile olacağız.\"

Mardin Rahvan Atları Kulübü Başkanı Mehmet Emin Dündar da, yaptığı konuşmada Kudüs\'ün önemine değinerek, şöyle dedi:

\"Canımız, malımız, her şeyimiz Mescid-i Aksa\'ya feda olsun. Bizler ecdadımızın kazanımlarını bir türlü sahiplenemedik. Bugün Müslüman camiaya bakıyorsunuz, kan, gözyaşı ve ölüm var. Bu bize reva görülmüş. Yıllardır bize \'demokrasi ve adalet getireceğiz\' diye 26.5 milyona yakın Müslüman\'ı öldürdüler. Kudüs; davamızdır, ilk kıblemizdir. Canımız, malımız, her şeyimiz Mescid-i Aksa\'ya feda olsun. Allah yoluna feda olsun. Ey Selahaddin-i Eyyubi\'nin torunları! Bugüne bakarsanız birçok şeyi kaybettiğimizi görürsünüz. Bu yüzden bundan sonra silkelenmemiz lazım.\"

Bu arada dönüş yolunda atlardan biri dengesini kaybederek at binicisi ile birlikte yere düştü. Yerden kendi çabaları ile kalkan at bincisi şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatarak yoluna devam etti.

FOTOĞRAFLI