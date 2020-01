Mardinli çocuklar buz pisti ile tanıştı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de yarı yıl sonunda karnelerini alan çocuklar, ilk kez açılan buz pisti ile tanıştı. Açılışı yapılan buz pistinde buz pateni milli takımının yaptığı gösteriden sonra, sporcular paten yapmak isteyen çocuklara yardımcı oldu.

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi\'nin ortak girişimiyle, yarıyıl tatiline giren öğrencilerin, daha kaliteli eğlenmesini sağlamak amacıyla, ilk defa buz pisti kuruldu. Okay Yaşar Anadolu Lisesi Spor Salonu\'nda kurulan buz pisti, bir ay boyunca çocukların hizmetine açık olacak.

Buz pistinin açılış törenine AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Buz Pateni Federasyonu As Başkanı Fehmi Tekelioğlu, protokol üyeleri, çok sayıda kişi ve sporcular katıldı. Buz Pateni Milli Takımı\'nın bir gösteri yaptığı açılışta, öğrenciler de ilk defa buz pisti ile tanıştı. Çocuklara daha önce buz pisti sözü verdiğini hatırlatan Vali Yaman, şöyle dedi:

\"Geçen seneki yaz tatilinden önce gençlerimize mahallelerine havuz gelecek demiştik. 14 portatif havuz ile yavrularımızı mutlu ettik. \'Çocuk gülerse şehir güler\' dedik ve bununla ilgili projeler geliştirdik. Yüzme havuzlarının ardından yüzme takımlarını çıkardık. Yazın havuz kışın ise buz pisti olsun istedik ve hemen harekete geçtik. Bu çalışmayı zamanla diğer ilçelerimize de yapmak istiyoruz. Buz Pateni Federasyonu da bizleri destekledi. Federasyonumuz milli takım sporcularıyla yanımızda bulunmaları bizleri mutlu etti.\"

Büyükşehir Belediye bütçesinin her kuruşunun Mardin\'e hizmet olarak geri döndüğünü anlatan Yaman, \"Büyükşehir Belediye bütçemizi arttırdık. Bütçemizi dağa taşa değil, hemşerilerimiz için harcıyoruz. Şehrimizde ne ihtiyaç var ise o ihtiyaçları gideriyoruz. Aslında olağan belediyeciliği biz yapıyoruz. Olağan üstü belediyecilik bundan önce hizmet yapılmayan belediyeciliktir. Bundan sonra yine hemşerilerimiz için çalışmalarımız devam edecek. Bu vesileyle bizden desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hükümetimize ve devletimize teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ise, Mardin\'de bir ilk yaşadıklarını ifade ederek, \"İlk olan şeyler her zaman tetikleyici olur ve heves arttırır. Mardinli çocuklarımızın yeni bir sporla tanışması hepimiz için çok önemlidir. Bu şehirde çok kıymetli çalışmalar yapılıyor. Gençlerimizin bu şekilde çalışmalar ile önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz\" diye konuştu.

Buz Pateni Federasyonu As Başkanı Fehmi Tekelioğlu da, yapılan çalışmanın buz pistine olan ilgiyi artıracağını, pistin kurulmasında emeği geçen Vali Yaman\'a teşekkür etti.

