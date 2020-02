Mardin'in 'Onur Günü' kutlandı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in düşman işgalinden kurtuluş günü olarak her yıl kutlanan \'Onur Günü\', bu yıl da Hükümet konağı önünde gerçekleşen resmi törenle kutlandı.

Törene, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 70\'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Yenigün, kurum müdürleri, daire başkanları, gaziler, sivil toplum kuruluşların temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Abdullah Yenigün’ün Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ile başlayan tören, İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Mehmet Akif Nuhoğlu Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Meryem Betül Yılmaz, Mardin\'in tarih boyunca pek çok devlet tarafından işgal edilmek istendiğini söyledi.

Şehrin 21 Kasım 1919 tarihinde Fransız komutan Norman önderliğindeki silahlı güçler tarafından işgal edilmek istendiğini anlatan Yılmaz, \"Norman Mardin’e gelerek şehrin kendilerine teslim edilmesini istemiş ancak şehrin ileri gelenleri ve halk buna büyük bir direnç göstermiştir. Bu direnç karşısında ne yapacağını şaşıran Fransız Komutan Norman ve arkadaşları şehri terk etmek zorunda kalmıştır. Şehrimize yönelik her türlü tehdit ve işgal düşüncesi çok kısa sürede son bulmuş, şehirdeki kuşatma kan dökülmeden bertaraf edilmiştir. Mardin halkı bu zor günlerde ülkenin birlik ve bütünlüğüne sahip çıkarak vatan sevgisinin her şeyden yüce bir sevgi olduğunu göstermiştir\" dedi.

Yılmaz, tarihçilerin yaptığı araştırmalar ve belediyenin aldığı karar doğrultusunda 2011\'den itibaren 21 Kasım\'ın \'Kurtuluş Günü\' olarak değil \'Onur Günü\' olarak kutlanmaya başlandığını hatırlattı.

Törende, Vali Yaman, gazi ve öğrencilerle bir süre sohbet ederek yakından ilgilendi.



FOTOĞRAFLI