Mardin'in defile sınavı!

T24 - Modacı Cemil İpekçi'nin 700 yıllık tarihi Kasımiye Medresesi'nde düzenleyeceği "Bir Doğu Masalı Dört Mevsim" adlı defile bugün yapılacak. Mardin'deki 44 sivil toplum kuruluşu,defilenin medresede yapılmak istenmesine medresede cuma namazı kılarak tepki gösterdi.



Medresede toplanan ve aralarında Eğitim Bir-Sen ve Diyanet-Sen şubelerinin de yer aldığı sivil toplum kuruluşları bir basın açıklama yaparak etkinliğin halkın duygu ve düşüncelerini hiçe saydığını ileri sürdü.



Medresede cuma namazı kılınmasına karşı olmadığını belirten İpekçi şöyle konuştu:



"Gayet tabi ki insanlar ibadetlerini yaparlar. Bunun hayra vesile olacağını düşünüyorum. O duaların defile ve Mardinliler’e uğur getireceğine inanıyorum.



Orada olacakları gördükten sonra bence bazı insanlar söyledikleri kelimeleri geri alacaklar. Çünkü bu gösterinin en büyük konsepti Mardin’in binlerce yıldır olan demokratik, özgün bakışı."





Medrese’deki defileye namazlı protesto



Mardin'deki 44 sivil toplum kuruluşu, "Bir Doğu Masalı Dört Mevsim" defilesinin Kasımiye Medresesi'nde yapılmak istenmesine medresede cuma namazı kılarak tepki gösterdi.



Mardin’deki Kasımiye Medresesi'nde toplanan ve aralarında Eğitim Bir-Sen ve Diyanet-Sen şubelerinin de yer aldığı sivil toplum kuruluşu üyesi yaklaşık 200 kişi medresenin mescit bölümünde ve avlusunda cuma namazı kıldı.



Cuma namazının ardından Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, medresede "Bir Doğu Masalı Dört Mevsim" defilesinin yapılacağı havuz başında yazılı basın açıklaması yaptı.



Açıklamayı okuyan Diyanet-Sen Mardin Şube Başkanı Abdulkadir Kurtuluş , defilenin cami avlusunda yapılmak istenmesine karşı olduklarını belirterek, etkinliğin halkın duygu ve düşüncelerini hiçe saydığını ileri sürdü.



Kurtuluş, "Mabedlere saygı, halkın dini duygularının önemsenmesi ve milletimizin sosyal dokusunun korunması adına ortaya koyduğumuz tepki birçok açıdan amacına ulaşmıştır. İlgili ve yetkilileri sağduyuya davet ederken, halkımızın tepkisini istismar edenlere karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz" dedi.



Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Hasan Ekinci de, içerisinde cami bulunan, ibadet edilen bir mekanda defile yapılmasına karşı olduklarını, etkinlik için başka bir yerin bulunmasını önerdiklerini kaydetti.



Ekinci, "Medresede 'mescit yok, cami yok' diyenlere en büyük yanıt şu anda yapılan ibadettir. Bu konuda düşüncelerimizi üç haftadan bu yana açıklıyoruz. İçişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bu işin önemini belirten düşüncelerimizi ilettik. Biz demokratik tepkimizi ortaya koyduk." diye konuştu.



Grup basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı.



Öte yandan, Mardin Müftülüğü yetkilileri, Kasımiye Medresesi'nde Cumhuriyet tarihinde ilk kez cuma namazı kılındığını belirtti.





