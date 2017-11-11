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Mardin'in 4 mahallesinde sokağa çıkma yasağı

Valilik operasyon yapılacağını duyurdu

11 Kasım 2017 13:38

Mardin merkez Artuklu İlçesi kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi,  4 kırsal mahallede ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sokağa çıkma yasağı ilanı ile ilgili olarak Mardin Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, Artuklu İlçesi kırsal alanında (dağlık ve ormanlık alanda) faaliyet yürüten, aralarında sözde üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon yapılacağı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu´nun ilgili maddeleri gereğince; 11 Kasım 2017 Cumartesi günü saat 00.01 itibari ile İlimiz Artuklu İlçesi´ne bağlı olan Çukuryurt kırsal mahallesinde, Yukarıaydınlı kırsal mahallesinde, Aşağıaydınlı kırsal mahallesinde ve Çayırpınar kırsal Mahallesinde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir." (DHA)

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