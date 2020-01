Mardin'e yatırım için 400 başvuru

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de 5 bin kişinin istihdam edilmesini olanak sağlayacak 2\'inci Organize Sanayi Bölgesi\'nin (OSB) kurulması çalışmaları sürerken, ilk etapta açılması planlanan 72 parsele, 400 yatırımcı işletme açmak için başvurdu.

Güneydoğu\'nun en hızlı gelişen kentlerinden biri olan Mardin\'de, hükümetin bölgeye yönelik başlattığı teşviklerden sonra yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi. Son dönemde huzur ve istikrar ortamının etkisiyle Mardin\'de yatırımcılar, turizm, hem sanayide yatırım yapmak için sıraya girdi. Mardin Organize Sanayi Bölgesi\'nde (OSB) doluluk oranının yüzde 100\'ü aşması ardından, 40 dönümlük arsa üzerinde kurulan 2\'inci OSB\'de işletme açmak için sırada bekleyen 400 yatırımcı arasından 72 işadamına yer tahsisinde bulunulacak. Mardin-Nusaybin karayolu üzerinde yapılan 2\'nci OSB\'deki çalışmalar kapsamında, altyapı çalışmalarının bittiği, üstyapı çalışmaları ise 3 ay içinde tamamlanması planlandı.

\"HEDEFİMİZ; 5 BİN KİŞİYİ ÇALIŞTIRMAK\"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mardin Şube Başkanı Nureddin Kasap, bir grup işadamlarıyla birlikte, 2\'nci OSB\'deki çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. 2\'nci OSB Müdürü Mahmut Acay, yatırım için rekor başvuru olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

\"2013 yılında kuruluşunu tamamlayan 2\'nci OSB, Allah\'a çok şükür altyapısını tamamlamak üzeredir. Cazibe merkezi programı başvuruları açıklandıktan sonra tahsislere de başlayabilecek durumdayız. Bugün 72 fabrikaya yer verebilecek durumdayız. Hedefimiz 5 bin kişiyi çalıştırmak. Genişlettirme alanını da düşündüğümüzde 5 bin kişi daha istihdam alanı oluşacak. Mardin\'in işsizlik sorunun çözeceği umuduyla çalışmalara devam ediyoruz. Şu an her şey yolundadır. 72 parselimiz olmasına rağmen şu ana kadar 400 müracaat aldık. Bu sayı giderek artıyor.\"

\"YATIRIM YAPILMASININ ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL YOK\"

Ziyarette, MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Nureddin Kasap ise, ilk yerli otomobilin Mardin\'de üretilmesi yönünde geçen yıl yaptıkları isteği yineledi. Mardin\'e yatırım yapılmasının önünde hiç bir engel olmadığını dile getiren Kasap, \"Yerli otomobil için düşündüğümüz 2\'nci OSB\'deki çalışmaları yerinde görmek için ziyaret ettik. Şu anda burada yatırım yapılmasının önünde hiçbir engel yok. Sadece cazibe merkezleri programının açıklanması bekleniyor. Yatırımcıların bu programın açıklanmasına göre pozisyon alacağını biliyoruz. Bu yüzden bir an önce açıklanması lazım. Şu an 2\'nci OSB\'ye 400 yatırımcı başvurmuş durumda. İlk etrafta 72 parsel yapılmış, buranın 3\'te 2\'si dolduktan sonra diğer parsellerin altyapısına başlanacak. Otomobil fabrikası için talepte bulunurken alanımızın uygun olduğunu söylemiştik. 5 bin dönüme yakın genişletme alanımız bulunmaktadır. Bu hem otomobil tesisinin kurulması için de hem de kurulacak yan sanayiler için yeterlidir.\"

\"ALTYAPI BİTTİ, ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI\"

OSB yapımını üstlenen firma yetkilisi Ramazan Azboy ise altyapı çalışmalarını tamamladıklarını ve üst yapı çalışmalarına başladıklarını söyledi. Azboy, \"Taahhüdümüz kapsamında yol, içme suyu, atık su imalatları var. Yolun altyapı, içme suyu, kanalizasyon çalışmalarını bitirmiş dudumdayız. Yolun üst çalışmaları dediğimiz parke taşı çalışması kalmaktadır. Bunları da en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz\" dedi.

BÖLGENİN EN BÜYÜK TEKSTİL FABRİKASINI KURMAK İÇİN BAŞVURDU

Yatırım başvurusunda bulunan Mardinli iş adamlarından Ahmet Azun, Mardin\'e bölgenin en büyük tekstil fabrikasını kurmak için başvurduklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Yatırım yapmak için izin bekliyoruz. 2\'nci OSB\'de hemen izin verilirse yarından itibaren 500 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temelini atacağız. Bugün Mardin\'deki diğer fabrikamızda 175 kişi istihdam ediliyor ve Avrupa\'nın birçok ülkesine tekstil ihracatında bulunuyoruz.\"

FOTOĞRAFLI