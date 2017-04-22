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Mardin’deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin’in Midyat ve Dargeçit ilçelerindeki sokağa çıkma yasağı 19 Nisan'dan bu yana devam ediyordu

22 Nisan 2017 22:05

Mardin’in Midyat ve Dargeçit ilçelerindeki 7 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Midyat’a bağlı Yumurtalı, Marenka ve Doluca ile Dargeçit’in Tanyeri, Beğendi, Güvenli ve Yeşilöz mahallelerinde terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve içindeki malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon düzenlenen bölgede yaşayanların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 19 Nisan saat 08.00 itibarıyla 7 mahallede ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatılan açıklamada, operasyonlar sona erdiğinden 7 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 14.30’dan itibaren kaldırıldığı kaydedildi.

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