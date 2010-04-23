Mardin'deki operasyonda 2 terörist öldürüldü

T24 - Kızıltepe'de 1 polisin şehit olduğu, 1 polis ile 2 kişinin yaralandığı saldırı sonrası başlatılan operasyonda 2 terörist ölü ele geçirildi. Bu arada dünkü (22 Nisan 2010) saldırıda şehit olan polis memuru Ömer Akcan için Mardin Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlendi.





Kızıltepe ilçesi İnönü Caddesinde polis memuru Ömer Akcan'ın şehit olduğu, polis memuru Selahattin Özdemir ve 2 vatandaşın yaralandığı saldırı sonrası geniş çaplı operasyon düzenlendi.





Operasyonda teröristlerin izine rastlayan güvenlik güçleri, Ersoylu Mahallesinde tuğladan yapılı terk edilmiş bir kulübede kıstırılan teröristlere ''teslim ol'' çağrısında bulundu. Çağrıya teröristlerce ateşle karşılık verildi. Çıkan çatışmada, 2 terörist ölü olarak 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca, patlamamış 4 el bombası ile birlikte ele geçirildi.





Teröristlerin kimliklerinin belirlenmesi çalışmaları sürüyor.





Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra İran ve Suriye'nin etkili operasyonlarıyla terör örgütü PKK kırsalda ağır kayıplar verirken örgütten kaçışlar da sürüyor.





Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarında faaliyet gösteren iki örgüt mensubu daha örgütten kaçarak devlete sığınırken, Türk ve İran Ordusu tarafından sınır bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 7 teröristin ölü ele geçirildiği bildirildi.







Şehit polis memuru için tören







Saldırıda şehit olan polis memuru Ömer Akcan için tören düzenlendi.





Mardin Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan törene, şehit polis memuru Akcan'ın memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinden gelen annesi, kardeşleri ile eşi ve biri 4 yaşında diğeri 2 aylık olan 2 çocuğu da katıldı.





Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal törende yaptığı konuşmada, 165 yıldır vatanına ve insanına hizmet eden emniyet teşkilatı mensuplarının gerektiğinde ülkesi, bayrağı ve vatanının birliği için şehit olmaktan imtina etmeyeceğini vurguladı.





Devletin, şehitlerin ailelerini hiç bir zaman yalnız bırakmayacağını da hatırlatan Köksal, şunları söyledi:





''Bugün bir fidanımızı daha toprağa veriyoruz, acımız büyük. Elbette bu teşkilatta şehit olmak da var. Acımızı kalbimize gömerek yine görevimize devam edeceğiz. Tabi ki ateş düştüğü yeri yakar. Şu anda şehidimizin eşi, ailesi ve yakınları büyük üzüntü içindedir. Acılarını paylaşıyoruz. Ancak arkadaşımız en yüksek mertebeye ulaşmıştır.''





Törenin ardından Akcan'ın cenazesi, Fuat Yağcı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından kara yoluyla memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesine gönderildi.





Dün (22 Nisan 2010) Kızıltepe ilçesinde meydana gelen terörist saldırıda, polis memurları Ömer Akcan ve Sadettin Özdemir yaralanmış, yaralı polis Akcan, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu.