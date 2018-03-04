Mardin'deki kazada, 3 yaşındaki çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Kızıltepe ilçesinde, iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 yaşındaki Arin Batiran öldü, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Kızıltepe ilçesi, Çavuşlu Mahallesi\'nde meydana geldi. Veysi Batıran yönetimindeki 47 AH 356 plakalı hafif ticari araç ile Abdulvahap Atsız yönetimindeki 63 HU 798 ticari araç kafa kafa çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Arin Batıran isimli kız çocuğu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



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