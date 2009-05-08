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Mardin'deki katliamda 11. tutuklama

08 Mayıs 2009 05:53

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bilge köyünde gözaltına alınan A.Ç, sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

A.Ç'nin 44 kişinin öldüğü saldırı ile ilgili tutuklanmadığı, saldırıyı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle tutuklanan 10 kişinin yakını olduğu ve Bilge köyünü terk ederken ev eşyalarını yüklediği kamyonda yapılan aramada ele geçirilen 6 el bombası nedeniyle tutuklandığı bildirildi.

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