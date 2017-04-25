Mardin’de yolsuzluk operasyonu; eski AKP’li başkan gözaltına alındı

Mardin Derik'te aralarında eski AKP İlçe Başkanı Ali Osman Tutal'ın da bulunduğu 12 kişi yolsuzluk yaptıkları iddiası ile gözaltına alındı.

dihaber'de yer alan habere göre, Mardin'in Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında birçok eve eş zamanlı baskın düzenlendi.

Aralarında yaklaşık bir ay önce görevden alınan AKP İlçe Başkanı Ali Osman Tutal'ın ve bazı resmi kurumlarda çalışanların da bulunduğu 12 kişi gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.