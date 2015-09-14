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Mardin'de yola tuzaklanan patlayıcı patladı; 1 polis yaralı

Mardin Dargeçit'te gerçekleşen saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı

Fotoğraf: Arşiv

14 Eylül 2015 22:26

Mardin'in Dargeçit İlçesi'nde PKK'lılarca yola tuzaklanan patlayıcının, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait zırhı aracın geçişi sırasında uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 1 polis memuru yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre, bugün akşam saatlerinde, Dargeçit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait zırhı aracın geçişi sırasında PKK'lılarca yola tuzakladığı patlayıcıyı uzaktan kumanda ile infilak etti. Patlamada 1 polis memuru yaralanırken, araçta hasar meydana geldi.

Saldırıdan sonra kaçan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için bölgede kapsamlı operasyon başlatıldı.

 

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