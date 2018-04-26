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Mardin'de yol kenarına tuzaklanan patlayıcı imha edildi

MARDİN, (DHA)-  MARDİN'in Savur ilçesinde, yol kenarında toprağa gömülü olarak bulunan patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından bulunarak imha edildi

26 Nisan 2018 21:23

MARDİN, (DHA)-  MARDİN\'in Savur ilçesinde, yol kenarında toprağa gömülü olarak bulunan patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından bulunarak imha edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Savur ilçesinde mayın arama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin yol kenarında tespit ettikleri mayının kontrollü bir şekilde imha edildiği belirtildi. Açıklamada, 22 Nisan\'da saat 07.00 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Savur ilçesinde yol üzerinde icra edilen mayın-el yapımı patlayıcı kontrolü sırasında yol kenarında toprağa gömülü vaziyette mayın-el yapımı patlayıcı tespit edildiği belirtilerek, \"Tespit edilen mayın-el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur\"denildi.
 

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