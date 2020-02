Mardin'de yatırım yapacak Alman tavuk firması ile ilk toplantı

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- ALMANYA\'nın tavuk eti sektöründeki dünyaca ünlü firması Nordin tarafından kurulacak 300 kişinin istihdam edileceği entegre tesis ile 70 tavuk çiftliği için Mardin\'e gelen firma yetkilileri, yatırımcılarla ilk toplantısını yaptı.

Almanların dünyaca ünlü tavuk ve et ürünleri markası Nordin, Mardin\'e 400 milyon liraya mal olacak, entegre tavuk tesisi ile 70 çiftlik kuracak. İlk etapta sadece entegre tesisinde 300 kişi istihdam edilecek. Talep eden, tapulu 10 dönüm arazisi olan çiftçilere tavuk çiftliği kuracak firma, burada üretilecek tavukları da satın alma garantisi veriyor. Mardin’de yatırımcılarla bir araya gelen firma yetkilileri, bu konuda bilgi verdi.

Toplantıda konuşan firmanın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Günter Nordhausen, Mardin ve çevresinde ilk etapta entegre tesisi ve 70 tavuk çiftliği kuracaklarını belirterek, \"Tesisleri firma standartlarına göre kuracağız ve yılda 5 sefer tavuk alacağız. Bunun için her yatırımcı, 100 bin tavuk için yıllık 102 bin Euro değerinde Türk Lirası kazanacak. Yatırımcılardan kesinlikle para talep etmeden, çiftliği dahi biz kurulacağız. Çiftlik sahibiyle de on yıllık sözleşme imzalayarak, civcivden, yemine kadar her şeyi de biz karşılayacağız. Her bir çiftliğin 56 günde bir tavukları alıp yeni civcivler vereceğiz. Her şey doğal olacak. Normalde tavuklar 45 günde kesimhaneye gidiyor, bizim kuracağımız tesisler doğal olacağı için 56 günde bir değişim olacak\" dedi.

Alman Nordin firması yöneticileriyle anlaşan, bu girişimin öncülüğünü yapan Mardinli iş adamı Cibrail Dinler, \"Yıllardan beri Kızıltepe\'de tavuk çiftliği işletmeciliği yapıyorum. Şu ana kadar Mardin ve çevresi için kurulacak 70 tavuk çiftliği için 300 başvuru var. Daha da talep var. Biz de firmayla irtibata geçip ilk etapta 70 çiftlik kurduğumuz zaman bunun sayısının da daha da arttırmaya çalışacağız. Şimdilik 400 milyon liralık bir yatırım olacak. Yatırım ve anlaşmaların da Türk Lirası üzerinden yapılması şartını koyduk. Yani anlaşmaların karşılığında Türk Lirası ile alışveriş yapacağız\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI