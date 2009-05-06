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Mardin'de yaralılardan birinin durumu hala ciddi

06 Mayıs 2009 17:44

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde meydana gelen saldırıda yaralanan 3 kişinin tedavisi Diyarbakır ve Mardin'deki hastanelerde sürüyor. Yaralılardan Hediye Çelebi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Önceki akşam Mazıdağı'nın Bilge köyünde yaşanan ve 44 kişinin ölümüne neden olan saldırıda yaralanan Hediye Çelebi (18) ve Medine Çelebi'nin (3) tedavisine Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde, Murat Çelebi'nin tedavisine ise Mardin Devlet Hastanesinde devam ediliyor.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytekin Sır, Mardin'deki saldırıda yaralanan Hediye Çelebi'nin sağlık durumunun aşırı kan kaybı nedeniyle ciddiyetini koruduğunu belirterek, "Dün akşam yeniden ameliyat edildi. Hayati tehlikesi mevcut. Medine Çelebi'nin durumu iyi. İkisinin de tedavisi sürüyor" dedi.

Mardin Devlet Hastanesi ortopedi servisinde tedavi gören Murat Çelebi'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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