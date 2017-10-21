Mardin'de uyuşturucuya 7 tutuklama

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de polisin uyuşturucu operasyonunda eroin, afyon sakızı ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 31 kişiden 7\'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik çeşitli tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 366 gram eroin, 3.5 gram afyon sakızı ve 16 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 şüpheliden 23\'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, bir şüpheli ise tutuklandı. Şüphelilerle işbirliği içinde oldukları belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik Nusaybin İlçesi\'nde düzenlenen operasyonda ise gözaltına alınan 7 kişiden 6\'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1\'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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