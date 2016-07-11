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Mardin'de tutuklanan 4 çocuğa 40 yıl hapis istemi

Savcılığın polisle çatıştıklarını Şakran Cezaevi’nde bulunan çocukların elinde barut izi bulunamaması dikkat çekti

11 Temmuz 2016 10:54

Mardin Dargeçit’te Aralık 2015’te sokağa çıkma yasaklarında sığındıkları evden gözaltına alınarak tutuklanan ve Şakran Cezaevi’ne yollanan 15-16 yaşlarındaki 7 çocuktan 4’ü hakkında “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozdukları” iddiasıyla 40 yıla kadar hapis cezası istendi. Soruşturma fezlekesinde çocukların emniyet ekiplerine taciz ateşi açtığı ve kısa süreli bir silahlı çatışma yaşandığı iddia edilirken Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı’ndan alınan raporda, çocuklardan ellerinde atış artıklarına rastlanmadığı belirtildi.

Aralık 2015’te sokağa çıkma yasağı ilan edilen Dargeçit’te silah ve patlama sesleri üzerine K.S, Ö.K, İ.A, B.A, H.T, R.A. ve S.D. isimli çocuklar bir eve sığındı. Çatışmaların sona ermesinin ardından, bulundukları eve yapılan baskında özel harekât timlerince gözaltına alınan 7 çocuk, “devletin egemenliği ve bütünlüğünü bozmak”, “örgüt üyeliği” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek” iddialarıyla tutuklanarak önce Mardin Midyat M Tipi Hapishanesi’ne konuldu. Çocuklar daha sonra İzmir Aliağa’da bulunan Şakran Çocuk ve Gençlik Hapishanesi’ne gönderildi.

 

Zorla girmedik

 

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, soruşturma aşamasında savcılığın hazırladığı fezlekede çocukların baskın sırasında emniyet ekiplerine taciz ateşi açtığı ve kısa süreli bir silahlı çatışma yaşandığı iddia edildi. Çocukların kaçmak için emniyet güçlerine mukavemet gösterdiği öne sürülen fezlekede kolluğun kademeli güç kullanarak “S.S.Ç.’leri (suça sürüklenen çocuk) etkisiz hale getirip yakaladıkları” ifade edildi. Savcılık sorgularında hendeklere merak ettikleri için gittiklerini belirten çocuklar, yüzleri maskeli kişilerin barikat kurarken kendilerinden yardım istediğini söyledi. Korktukları için orada kaldıklarını söyleyen çocuklar çatışma başladığında bir eve girmek zorunda kaldıklarını söyledi. Evin sahibi Aysel Sayhan’ın üstlerinde silah olmadığı için kendilerini eve aldığını söyleyen çocuklar, “Evine zorla girmedik. Eve sabah gittik, akşam polisler bizi yakaladı” dediler.

 

Rapor doğruladı

 

Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı’ndan alınan Uzmanlık Raporu’nda çocuklardan alınan el svaplarında atış artıklarına rastlanmadığı belirtildi. Soruşturma sonrasında hazırlanan iddianamede ise çocukların devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak, örgüt üyeliği, Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet ve konut dokunulmazlığının ihlali iddialarından toplamda 40.5 yıla kadar hapisleri istendi. Dosyası ayrılan 4 çocuk hakkındaki 3-4 satırlık mütalaada aynı suçlamalardan ceza istendi. Mütalaada lehte olan hiçbir delil dikkate alınmaması dikkat çekti. Mahkeme de çocukların tutukluluğuna hükmederek duruşmayı 29 Eylül’e erteledi.

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