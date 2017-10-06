Mardin'de 'Türkiye Coğrafi İşaretler Beşiği Mezopotamya Uluslararası Sempozyumu' başladı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN\'de, Dicle Kalkınma Ajansjı (DİKA) tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek olan Türkiye Coğrafi İşaretler Beşiği Mezopotamya Uluslararası Sempozyumu başladı.

DİKA ile YÜCİTA tarafından düzenlenen, Türkiye Coğrafi İşaretler Beşiği Yukarı Mezopotamya Uluslararası Sempozyumu\'na Ak Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünemez Çankırı, YÜCİTA Başkanı Yavuz Tekelioğlu, 4 ilde görev yapan vali yardımcıları ve kaymakamlar, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Mardin Ticaret Odası Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, MARSİAD Başkanı ve OSB Başkan Vekili Nasır Duyan, Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin, Kızıltepe Ticaret Odası Başkanı Mahmut Dündar, çevre illerin ticaret odaları başkanları, işadamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, yerel potansiyeli harekete geçirerek, buna paralel olarak ticari hareketliliğe ivme kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak\'ta farkındalık oluşturacak ürünlerin varlığından söz eden Altındağ, \"Turizm, deniz ve tarihten ibaret değildir. Yerel ürünlerin iade-i itibarını sağladık. Bunları ticari potansiyele kavuşturmak ve marka değeri ile katma değerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Siirt\'te 6 ve Mardin\'de 6 ürün, marka ürün tescilini almış durumda. Kırsalın, yerel ile yerelin ulusal buluşmasını sağlamak istiyoruz\" dedi.

\'TRABZON BİR ARAP KENTİ OLMUŞ\'

Yerel Ürünler Coğrafi İşaretleri Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekellioğlu da konuşmasında, Trabzon\'daki toprakların Araplar tarafından alınmasına tepki göstererek, \"Dedem Çanakkale\'de şehit oldu. Orada Soğanlıdere Şehitliği\'nde yatıyor. Buraya gelmeden önce Trabzon\'daydım. Trabzon bir Arap kenti olmuş. İnsanlar hiç mutlu değil. Trabzon\'da toprak alan Araplar, en az 15 dönüm alıyor. Çok üzüldüm. Dedem niçin öldü diye. Toprağı satmak, vatan satılmış gibidir. Öyle anlıyorum. Apartman dairesi satarsınız, ama toprak çok özeldir. Bu da ülkeler arasında karşılıklı mütekabiliyet esasına bağlı olursa\" diye konuştu.

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ali Tutaşı\'nın kısa konuşmasının ardından, UNESCO Dünya Gıda Kürsüsü Kurucusu ve Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Jean-Louis Rastoin, \'Coğrafi İşaretler: Beslenme ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın temel kaldıraçları\' konulu sunum yaptı.

Sempozyumda, \'Beslenme ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın temel kaldıraçları\', \'Küreselleşen dünyada coğrafi işaretler\', \'Coğrafi işaretlerde farkındalık öyküleri\', \'DİKA bölgesinde seçilen ürünlerin tescil süreçleri\', \'DİKA bölgesinde gastronomi\', \'Fransa\'da coğrafi işaret denetimi\', \'Anadolu\'nun geçmişine uzanan lezzet keşfi\', \'Kolektif başarı öyküleri\', \'Arıcılık\', \'Yönetişimde başarılı bir örgütlenme modeli olarak kümelenme stratejileri\' ve \'Türkiye peynirleri\' konuları konuşuldu.

İki gün sürecek sempozyumda, yöresel ürünler de sergilendi.

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