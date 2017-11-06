Mardin'de trafik kazası: 1 polis şehit

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 23 yaşındaki özel harekat polisi Abdulvahap Tanış şehit oldu.

Kaza, Mardin-Nusaybin karayolunun 40\'ıncı kilometresinde meydana geldi. Göreve gittiği belirtilen Özel harekat polisi Abdulvahap Tanış, yönetimindeki 10 DP 401 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü bilinmeyen bir nedenle yitirdi. Savrulan araç takla attı. Kazada polis memuru Tanış ağır yaralandı. Yaralı polis memuru Tanış\'a ilk müdahale kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis görevlileri tarafından yapıldı. Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan polis memuru Tanış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.