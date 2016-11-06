T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mardin’de toplu iş yeri kapatmak yasaklandı

Yasağın devam halinde, toplu iş yeri kapatılması durumunda adli ve idari işlem yapılacak

06 Kasım 2016 20:36

Mardin'de iş yerlerinin toplu olarak kapatılması yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde yaşamalarının ve piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınmasının devletin asli görev ve sorumluluğu olduğu söylendi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu itibarla, kamu düzeninin korunması için mevzuat hükümleri kapsamında, ilimiz sınırları içinde bulunan iş yerlerinin toplu olarak kapatılması ve iş makineleri ile çukur açma, barikat kurma gibi eylemlerin önüne geçilebilmesi amacıyla belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan alt yapı çalışmalarının kaymakamlıklar ve emniyet müdürlük/amirliklerinin bilgisi dahilinde yapılması, vatandaşın hayatını zorlaştıracak ve engelleyecek herhangi bir çalışma yapılmasının yasaklanmasına aksine davranılması halinde mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemlerin yapılacaktır."

ETİKETLER

mardintopluiş yerikapamaceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24