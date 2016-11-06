Mardin’de toplu iş yeri kapatmak yasaklandı

Mardin'de iş yerlerinin toplu olarak kapatılması yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde yaşamalarının ve piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınmasının devletin asli görev ve sorumluluğu olduğu söylendi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu itibarla, kamu düzeninin korunması için mevzuat hükümleri kapsamında, ilimiz sınırları içinde bulunan iş yerlerinin toplu olarak kapatılması ve iş makineleri ile çukur açma, barikat kurma gibi eylemlerin önüne geçilebilmesi amacıyla belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan alt yapı çalışmalarının kaymakamlıklar ve emniyet müdürlük/amirliklerinin bilgisi dahilinde yapılması, vatandaşın hayatını zorlaştıracak ve engelleyecek herhangi bir çalışma yapılmasının yasaklanmasına aksine davranılması halinde mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemlerin yapılacaktır."