-Mardin'de terör örgütüne darbe MARDİN (A.A)- 30.11.2011 - Şırnak'ın Silopi ilçesinde mısır tarlasında, gece görüş dürbünü takılmış 88 adet uzun namlulu silah ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, alınan bir ihbar üzerine Mardin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik başlatılan çalışmada, Şırnak'ın Silopi ilçesi Kavallı, Buğdaylı ve Bostancı köylerinde operasyon yapıldı. Operasyonlarda, mısır tarlası içerisine gizlenmiş vaziyette üzerine gece görüş özelliği bulunan dürbün monte edilmiş 88 adet uzun namlulu silah bulundu. Olayla ilgili S.O, M.O. ve N.T. gözaltına alındı. Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde ele geçirilen silahların basın mensuplarına gösterimi sırasında konuşan Mardin Valisi Turhan Ayvaz, operasyonun Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve Şırnak Jandarma Komutanlığı'nın yardımıyla gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle dedi: ''Bu silahlar Silopi kırsalından, Mardin Emniyet Müdürlüğümüzce alınmıştır. Bu silahların özelliği dürbünlü ve gece karanlığında, karlı ve sisli havalarda kullanılabilen silahlardır. Olayla ilgili 3 kişi yakalanmıştır. Silahlar Irak'ın kuzeyinden getirilmiş. Kalaşnikof marka silahlar Rus menşeli, dürbünler ise başka ülke menşelidir. Bu dürbünler 1 kilometreye kadar görüş alanı sağlıyor. Hem uzun, hem kısa mesafe de suikast için hazırlanmış silahlardır. Üzerlerindeki dürbünler, hem gece görüşlü, hem de gündüz kullanma ve hedefi bulma kolaylığı sağlıyor.'' -Bir terörist yaralı ele geçirildi- Vali Turhan, ayrıca Mardin'in Derik ilçesinde bomba yapımı gerçekleştiren bir teröristin düzenlenen operasyonda yaralı yakalandığını söyledi. Bu kişiyle birlikte 120 torpil içinde patlayıcının ele geçirildiğini kaydeden Turhan, şunları kaydetti: ''Terör örgütü okul, öğrenci, öğretmen dinlemeden vahşi bir durum içerisine girdi. Fakat bunların sonunun geldiği bu görüntülerden anlaşılmaktadır. İnşallah terör örgütü kısa bir zaman içinde çözülecek ve tamamen yok olacaktır. Terör örgütü her türlü terör yöntemini deniyor. Molotof atıyor, öğrencileri yakıyor, yoldan geçen vatandaşımızı yakıyor, bir ölçü yok. Kendi vatandaşlarını öldürmeye yönelen ilk defa öyle bir terör örgütü var. Terör örgütü dağılma sürücündedir. İnşallah kısa sürede terör örgütü bitecektir. Geçen medyamız vermişti; terör örgütüne 14 ülkenin yardımcı olduğunu, bu ülkelerden 6 tanesinin parasal işlemlerine göz yumduğunu hepimiz biliyoruz. Bu ülkelerde, terör örgütünün ne kadar kötü olduğunu kendi başlarına bela olacağını anladılar. O ülkelerde yavaş yavaş yardımcı olmamaya başladı.''