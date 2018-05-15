Mardin'de terör operasyonu: 12 gözaltı

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarDA, toplam 12 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütünün KCK yapılanmasına bağlı olarak, sözde demokratik özerkliğin inşası ve alternatif yönetim modeli için faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonla ilgili Mardin Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Mardin İl Emniyet Müdürlüğümüz TEM Şube Müdürlüğümüzün PKK/KCK terör örgütü adına ilimizde faaliyet yürüten şahısların faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütünün KCK sistemine bağlı olarak Demokratik Özerkliğin sözde inşası ve alternatif yönetim modeli için oluşturulan faaliyetler yürüttükleri anlaşılan şahıslara yönelik olarak 15.05.2018 günü eşzamanlı yapılan operasyonda; 12 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıslar İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınarak, ilgili tahkikata Mardin İl Emniyet Müdürlüğümüz TEM Şubesince başlanılmıştır\" denildi.