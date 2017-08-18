Mardin'de terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı

MARDİN, (DHA)- MARDİN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK\'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerle birlikte yakalanıp gözaltına alınan 6 kişiden 5\'i, çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı.

PKK/KCK terör örgütüne yönelik sürdürülen bir soruşturma kapsamında Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Ağustos\'ta bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 2 ayrı noktada pet şişeler içerisinde hazırlanmış yaklaşık 15 kilo gram 5 kilo gramlık çivi ve vidalar, yarım çuval gübre, çok sayıda av tüfeği fişeğinden kesilerek elde edilmiş saçma ve barut tozu, çok sayıda torpil (pyroteknik) patlayıcı, değişik ebatlarda piller, izole ve elektrikçi bantları ele geçirildi. Yakalanan malzemeler ile ilgili ev sahibi ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 6 kişiden 1\'i tutuklandı. Diğer 5 kişiden 4\'ü serbest, 1\'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan kişinin, Mardin\'in Nusaybin İlçesi\'nde PKK terer örgütü gençlik yapılanmasında faaliyet yürütürken öldürülen bir PKK\'lının kardeşi olduğu ve bir kardeşinin de Suriye\'de YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü ve kendisininde eylem hazırlığında olduğu belirtildi.



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