Mardin'de tecavüz zanlısı özel harekat polisine beraat

Mardin'de 21 yaşındaki M.B'ye tecavüz iddiasıyla yargılanan özel harekat polisi B.K beraat etti. Sosyal medya üzerinden tanışıp görüştüğü polisin kendisine iki kez tecavüz ettiğini öne süren M.B, dün ilaç alarak intihara teşebbüs etmişti.

Genç kadın mahkemede sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldı.

Mardin 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşması bugün görüldü.

24 yaşındaki özel harekat polisi sanık B.K'nin yakını olan bir kadın polis silahla mahkeme salonuna girdi. Mağdurun avukatlarının itirazı üzerine, silah polisten alındı ve salondan çıkartıldı.

Diyarbakır ve Şanlıurfa Barosu Kadın Merkezleri'nin müdahillik talepleri "suçtan zarar görmedikleri" gerekçesiyle reddedildi.

Cumhuriyet savcısı, tutuksuz yargılanan sanığın "Nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklanmasını istedi.

12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan B.K ise M.B.'nin kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini söyledi.

Mahkeme B.K için delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verdi.

BBC Türkçe'ye konuşan mağdur M.B, beraat kararına çok üzüldüğünü söyledi. M.B, "Bu karar benim için çok kötü. O yaptığı suçun cezasını almayacak. Tek istediğim cezasını çeksin" dedi.

Üzerinde çok baskı olduğu ve ailesinin durumdan haberdar olmasından dolayı çok endişe duyduğunu söyleyen genç kadın, evinin kapısını çalan bir erkeğin kendisini tehdit ettiğini de öne sürdü:

"Yaşadığım evin kapısını çalan bir erkek, kapının önünde beni tehdit etti. Akıllı olmazsan ailene söyleyeceğiz dedi. Ben de çok korktum, ne yapacağımı bilemedim. Bir sürü ilaç içtim."

Diyarbakır Barosu avukatlarından Elif İpek Tirenç Ulaş ise beraat kararının hukuka aykırı olduğunu söyledi:

"Bu dosya açısından beraat verilmemesi gerekiyordu çünkü suçu işlediğine dair raporlar dosyada mevcuttu. Ne için beraat verildiğinin gerekçesini de merak ediyoruz. Sanık polis olduğu için dosyada emniyetin müdahalesiyle delil değiştirilmiş.

"Delil karartma, delil değiştirme, tanıkları etkileme, mağdurun üzerinde baskı yaratma söz konusu. Bunların hepsi dosyada mevcuttu. Bütün bunlara rağmen dosyadan beraat çıkması bizi gerçekten şaşırttı.

"Benim düşünceme göre 'Rıza vardır' kanaatine vardılar. O sebeple beraat kararı verdiler. Yoksa mahkeme 'Cinsel saldırı suçu oluşmamıştır' diyemez. Çünkü raporlar var dosyada, bunun zorla olduğuna dair darp ve cebir raporları da var. Ama bütün bunlara rağmen beraat verildi."

Avukat Elif, dosyayı Gaziantep İstinaf Mahkemesine götüreceklerini belirtti.

Mağdur M.B, Salı günü BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada sanık ile ilgili olarak, "Sosyal medya üzerinden tanıştık, bir kafede buluştuk. Sonra arkadaşlarımızı çağırdık. Akşam evlerine gittik. Gayet normal bir şekilde her insan gibi oturup sohbet edeceğimizi düşündük. Evleneceğimizi söyledi, inandım, güvendim. Ona karşı bir şeyler hissediyordum" demiş ve eklemişti:

"Durumun bu şekilde gelişeceğini düşünememiştim. Alkol almıştık. Dirençsizdim, çok kötüydüm, karşı koyamadım. Psikolojim bozuldu, olay günü çok kötüydüm. İnsanlar anlamasın diye belli ettirmemeye çalıştım, sadece bir kavga oldu gibi göstermeye çalıştım.

"Sonraki süreçte mahkemede yalancı tanıklıklar olduğu için ikinci durulmaya katılmadım. Yalancı tanıklar aleyhime konuştu, daha önce eskortluk yaptığımı söyledi. Sonraki duruşmalara katılamadım."

Genç kadın ailesinin durumdan haberdar olmadığını, güvenlik nedeniyle işini bıraktığını ve bir başka yere taşındığını da sözlerine ekledi.

M.B savcılığa giderek şikayetçi olmuş, savcılığın talebiyle Adli Tıp Kurumu'na sevkedilmiş, yapılan muayenede genç kadının tecavüze uğradığı kesinleşmişti.