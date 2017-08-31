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Mardin'de silah ve mühimmat ele geçirildi

MARDİN, (DHA) - MARDİN'de jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 1 kaleşnikof tüfek ile 1 tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi

31 Ağustos 2017 23:34

MARDİN, (DHA) - MARDİN\'de jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 1 kaleşnikof tüfek ile 1 tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 1 kaleşnikof tüfek, 6 kaleşnikof şarjörü, 1 adet 9 mm tabanca, 162 adet 7.62 milimetre çapında mermi, 3 adet 9 mm tabanca şarjörü, 35 adet 9 milimetre çapında mermi, 50 adet 7.65 milimletre çapında mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Mardin Valiliği\'nden yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonların devam edeceği belirtildi.

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