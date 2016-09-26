Mardin'de saldırı: 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ile Derik ilçeleri arasındaki karayolunda, bugün TSİ 09.20 sıralarında asker ve korucuları taşıyan sivil plakalı bir minibüse saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 güvenlik görevlisi yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, PKK'lılar minübüsün geçişi sırasında daha önce yola döşedikleri patlayıcı infilak ettirdi.

DHA, yaralı askerlerden ikisinin durumunun ağır olduklarını bildirdi.

Yaralılar ise Derik ve Kızıltepe Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırının düzenlendiği Kızıltepe-Derik karayolunun Derik ilçe girişindeki Tepedağ Köyü yakınlarında ise operasyon başlatıldı.