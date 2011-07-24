Mardin'de pusu: 3 şehit

T24- Mardin'in Ömerli ilçesinde teröristlerin kurduğu pusu sonucu 2 astsubay ile 1 uzman çavuş şehit oldu. Hakkâri' nin Şemdinli ilçesi Yeşilöz mahallesi bölgesinde geçtiğimiz cuma günü çıkan ve 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiği çatışmada yaralanan 1 teğmen Ankara GATA Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.





AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ömerli ilçesine bağlı İkipınar köyündeki jandarma karakolunda görevli Astsubay Başçavuş Erhan Gül (Gaziantep) ve Astsubay Başçavuş Sadık Güllü (Kırıkkale) ile Uzman Çavuş Ali Öztürk (Gaziantep), davet edildikleri bir evde akşam yemeği yedikten sonra ayrıldı.





Saat 23.40 sıralarında köyün üst kısmındaki karakola dönmek için yola çıkan askerler teröristlerin kurduğu pusuya düştü.





Açılan ilk ateş sonucu Astsubay Başçavuş Erhan Gül ve Sadık Güllü ile Uzman Çavuş Ali Öztürk şehit oldu.







Mardin Valisi Turhan Ayvaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay sonrası bölgede operasyonlara başlanıldığını belirterek, şehit askerlerin cenazelerinin törenle memleketlerine gönderileceğini bildirdi.









Baba evinde büyük acı



Mardin'in Ömerli ilçesinde teröristlerin kurduğu pusu sonucu şehit olan Astsubay Başçavuş Sadık Güllü'nün Kırıkkale'deki baba evinde büyük acı yaşandı. Acı haber, şehidin Kırıkkale'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki baba evine sabahın erken saatlerinde ulaştı. Askerler, eve bir ambulansla geldi. Evin önünde toplanan şehidin yakınları da gözyaşlarına boğuldu. Nefes darlığı çeken ve haberi duyunca fenalaşan şehidin 70 yaşındaki babası Ali Güllü, hastaneye kaldırıldı.





Hastanedeki tedavisinin ardından yakınlarının desteği ile evinin önüne getirilen yaşlı adam, gözyaşlarını tutamadı.







Emeklilik hazırlığı





Oğlu ile bir yıldır görüşemediğini anlatan Güllü, oğlunun izne ayrılarak, yanına geleceği sırada 1 hafta önce Mardin'e görevli gittiğini söyledi.





Gözü yaşlı baba, oğluyla en son iki gün önce telefonla konuştuğunu belirterek, ''Oğlum gitme dedim. O da bana, 'Baba, korkma burası güvenli, bir şey olmaz' dedi. Görevi olduğu için gitti, yavrum şehit düştü'' dedi. Nefes darlığı nedeniyle daha fazla konuşamayan babayı, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.





Büyük üzüntü yaşyan Şehidin annesi Zeynep Güllü'ye sağlık görevlileri müdahale etti. Oğlunun acısına dayanamayan anne Güllü, ''Hiç ağlamadım yavrum. Şimdi bizi yalnız bıraktın. Yavrularını nasıl güdeceğim? Allah belalarını versin. Sana nasıl kıydılar'' diyerek gözyaşı döktü.





Şehidin baba evinin önündeki yakınları da teröre ve teröristlere tepki gösterirken, şehidin amcası Mehmet Güllü, acı haberi telefonla aldıklarını belirterek, ''Bu acıya can nasıl dayanır? Kim üzülmez? Allah belalarını versin, yeğenimi pusuya düşürmüşler'' dedi.





Evli ve iki erkek çocuk sahibi olan Şehit Astsubay Başçavuş Sadık Güllü'nün iki kardeşinin de asker olduğu, emekliliğine az bir süre kaldığı için emeklilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı’ndan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mardin'in Ömerli ilçesinde üç askerin şehit olması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'e başsağlığı telgrafı gönderdi.





Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, Orgeneral Koşaner'e gönderdiği telgrafta şehitlerin ailelerine, millete ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dileklerini iletti.









GATA'daki yaralı teğmen de şehit oldu





Hakkâri' nin Şemdinli ilçesi Yeşilöz mahallesi bölgesinde geçtiğimiz cuma günü çıkan ve 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiği çatışmada yaralanan 1 teğmen Ankara GATA Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.





