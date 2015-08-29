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Mardin'de polis servisi geçişi sırasında patlama: 8'i polis 15 yaralı

Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi

29 Ağustos 2015 02:27

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis otosunun geçişi sırasında patlama meydana geldiği, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Mardin’ın Kızıltepe İlçesinde tarihi İpekyolu üzerinde polis otosunun geçişi sırasında patlama meydana geldi. DİHA yer alan haberde patlamada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

SoL'un Cihan Haber Ajansı'na daynadırdığı habere göre, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis servisinin geçişi sırasında meydana gelen patlamada yaralıların olduğu bildirildi. İpekyolu üzeri eski Buğday Pazarı yakınındaki üst geçişin hemen yanında yaşanan patlamada, polis servisi ile çevredeki binalar ve araçlar hasar gördü. Patlamada polis ve vatandaşlardan yaralılar olduğu kaydedildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

 

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