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Mardin'de polis aracının geçişi sırasında patlama; 3 polis yaralandı

Patlamada 3 polis memuru hafif yaralanırken, patlamadan sonra bölgeden yoğun silah sesleri duyuldu

05 Kasım 2016 23:38

Mardin'in Derik İlçesi'nde akşam saatlerinde polise ait zırhlı aracın geçişi sırasında daha önce yol kenarına tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi üzerine 3 polis hafif şekilde yaralandı.

Derik İlçesi'nin Diyarbakır yolu çıkışında akşam saat 19.50 sıralarında polise ait zırhlı aracın geçişi sırasında, daha önce yol kenarına tuzaklanan patlayıcı infilak ettirildi.

Patlamada 3 polis memuru hafif yaralanırken, patlamadan sonra bölgeden yoğun silah sesleri duyuldu.

İlçe merkezinden de hissedilen patlamadan sonra esnafın işyerlerini kepenklerini kapatarak evlerine çekildiği görüldü.

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