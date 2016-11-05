Mardin'de polis aracının geçişi sırasında patlama; 3 polis yaralandı

Mardin'in Derik İlçesi'nde akşam saatlerinde polise ait zırhlı aracın geçişi sırasında daha önce yol kenarına tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi üzerine 3 polis hafif şekilde yaralandı.



Derik İlçesi'nin Diyarbakır yolu çıkışında akşam saat 19.50 sıralarında polise ait zırhlı aracın geçişi sırasında, daha önce yol kenarına tuzaklanan patlayıcı infilak ettirildi.



Patlamada 3 polis memuru hafif yaralanırken, patlamadan sonra bölgeden yoğun silah sesleri duyuldu.



İlçe merkezinden de hissedilen patlamadan sonra esnafın işyerlerini kepenklerini kapatarak evlerine çekildiği görüldü.