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Mardin'de polis aracına saldırı: 1 şehit

Mardin'de polis aracına yapılan silahlı saldırıda polis memuru şehit oldu...

16 Ocak 2013 23:22

Mardin'de devriye görev yürüten polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis memuru şehit oldu.

Mardin kent merkezindeki saldırı bugün saat 19.15 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, devriye görevi yapan resmi plakalı polis aracına uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği ve henüz kimliği açıklanmayan 1 polis memuru yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Yaralı polis kaldırıldığı Mardin Devlet Hastanesi'ne tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırganları yakalamak için kentte başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor.

Bu arada Diyarbakır'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne ait servis aracına el yapımı patlayıcı atıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Fiskaya mevkisinde yol kesen bir grup, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ait 21 KC 131 plakalı servis aracını durdurduktan sonra henüz ismi öğrenilemeyen sürücüyü araçtan indirdikten sonra aracın içerisine el yapımı patlayıcı attı.

Patlamada can kaybı olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yolu trafiğe kapatarak çevre güvenliği alan polis, saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.

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