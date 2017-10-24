Mardin’de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker ile 1 korucu yaralı (2)

VALİ GÜZELOĞLU YARALI ASKER VE GÜVENLİK KORUCUSUNU ZİYARET ETTİ

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin\'in Ömerli İlçesi kırsalında, PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Cura ve güvenlik korucusu Ahmet Coşkun\'u tedavilerinin devam ettiği Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi\'nde ziyaret etti. Vali Güzeloğlu\'na Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir ile İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da eşlik etti. Cura ve Coşkun\'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Güzeloğlu, doktorlardan, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.



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