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Mardin'de PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in 4 ilçesinde yapılan eş zamanlı PKK/KCK operasyonunda 10 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi ise aranıyor

28 Ağustos 2017 15:47

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in 4 ilçesinde yapılan eş zamanlı PKK/KCK operasyonunda 10 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi ise aranıyor. Aramalarda 1 kalaşnikof otomatik tüfek ile 1 av tüfeği de ele geçirildi.
Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin ve Dargeçit ilçelerinde düzenlenen PKK/KCK operasyonu ile ilgili Şırnak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"PKK /KCK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 4 ilçede yapılan eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, firari 2 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Terör örgütü destekçisi olduğu bildirilen kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 kalaşnikof marka uzun namlulu silah ile ruhsatsız 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Artuklu\'da E.K., T.B., V.A.,  Kızıltepe\'de R.O., Ç.M., H.E. ve A.F. Nusaybin\'de V.K., Dargeçit İlçesi\'nde ise K.A. ve A.A. olmak üzere 10 kişi gözaltına alınırken L.A. ve M.K.isimli iki şahsın ise yakalanma çalışması devam ediyor\" denildi.

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