Mardin'de PKK saldırısı, 1 asker şehit

Mardin'de PKK'lılar karayoluna tuzakladıkları bombayı askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Saldırıda hem askeri araçtaki 6 asker ile o sırada yoldan geçen araçlarda bulunanlardan 3 kişi yaralandı. Yaralı askerlerden uzman çavuş tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Olay bugün saat 17.40 sıralarında Mardin- Midyat karayolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. PKK’lılar karayoluna tuzakladıkları bombayı askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirdi.

Şiddetli patlamada hasar gören askeri araçta bulunan 6 asker ile o sırada yoldan geçen sivil araçlarda bulunanlardan 3 kişi yaralandı.

Saldırı haberinin duyulması üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralı askerlerden durumu ağır olan 1 uzman çavuş, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Diğer asker ve sivillerin tedavisi ise sürüyor.



Yapılan incelemede PKK'lıların bombayı karayolu kenarındaki çöp konteynerine koydukları ve askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdikleri belirlendi.