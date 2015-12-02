T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mardin'de PKK saldırısı, 1 asker şehit

Yaralı askerlerden durumu ağır olan 1 uzman çavuş, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Diğer asker ve sivillerin tedavisi ise sürüyor

02 Aralık 2015 21:20

Mardin'de PKK'lılar karayoluna tuzakladıkları bombayı askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Saldırıda hem askeri araçtaki 6 asker ile o sırada yoldan geçen araçlarda bulunanlardan 3 kişi yaralandı. Yaralı askerlerden uzman çavuş tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Olay bugün saat 17.40 sıralarında Mardin- Midyat karayolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. PKK’lılar karayoluna tuzakladıkları bombayı askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirdi.

Şiddetli patlamada hasar gören askeri araçta bulunan 6 asker ile o sırada yoldan geçen sivil araçlarda bulunanlardan 3 kişi yaralandı.

Saldırı haberinin duyulması üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralı askerlerden durumu ağır olan 1 uzman çavuş, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Diğer asker ve sivillerin tedavisi ise sürüyor. 

Yapılan incelemede PKK'lıların bombayı karayolu kenarındaki çöp konteynerine koydukları ve askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdikleri belirlendi.

ETİKETLER

mardinmidyatşehituzman çavuşhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24