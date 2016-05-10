Mardin'de patlama; 5 asker yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 asker hafif yaralandı.
Habertürk'te yer alan habere göre; ilçeye bağlı Yayvantepe Mahallesi'nde güvenlik güçlerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, daha önceden teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Olayda yaralanan 3 asker, Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.