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Mardin'de patlama; 5 asker yaralandı

Yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi

10 Mayıs 2016 16:16

Mardin'in Midyat ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 asker hafif yaralandı.

Habertürk'te yer alan habere göre; ilçeye bağlı Yayvantepe Mahallesi'nde güvenlik güçlerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, daha önceden teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Olayda yaralanan 3 asker, Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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