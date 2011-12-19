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Mardin'de patlama: 4 asker yaralandı MARDİN (A.A)

19 Aralık 2011 19:11

-Mardin'de patlama: 4 asker yaralandı MARDİN (A.A) - 19.12.2011 - Mardin'de meydana gelen patlamada 4 asker yaralandı. Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, atış alanlarının kuzeyinde, tel örgünün yaklaşık 200 metre dışında, patlamamış mühimmatların bulunarak imhası amacıyla yapılan aramanın ardından, personelin geri dönüş yaptığı sırada patlama meydana geldiği ifade edilerek, şöyle denildi:  ''Meydana gelen patlamada, 1 astsubay ve 3 uzman çavuş yaralanmıştır. Yaralılardan uzman çavuş Mustafa Kopar, kışla revirinde ayakta tedavi edilmiş, uzman çavuşlar Mesut Ertik ve Veysel Demir Mardin Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavisine başlanmış, diğer yaralı Başçavuş Eyüp Çelikol ise yapılan ilk müdahalenin ardından helikopter ile Diyarbakır Asker Hastanesine sevk edilmiştir.'' Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari işlemlere başlandığı kaydedildi.

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