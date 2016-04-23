Mardin’de patlama; 2'si ağır 12 polis yaralandı

Mardin-Diyarbakır karayolunda PKK'lılar tarafından yola döşenen bomba, zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlatıldı. Patlamada 1'i sivil, 2'si ağır 12 polis yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mardin'in Mazıdağı ile Diyarbakır'ın Çınar ilçeleri arasında, PKK'lılar tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının, özel harekât polislerini taşıyan zırhlı servis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Bölgeye çok sayıda ambulans istendi.

Olay, Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde saat 13.15 sıralarında meydana geldi. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 12 polis ve 1 sivil yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Mardin ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırılan polislerin Nusaybin'de tamamladıkları operasyondan döndüğü öğrenildi.

Bölgede operasyon sürüyor.