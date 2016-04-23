T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mardin’de patlama; 2'si ağır 12 polis yaralandı

Mardin-Diyarbakır karayolunda zırhlı polis servis aracının geçişi sırasında PKK’lılar tarafından yola yerleştirilen bomba patlatıldı

23 Nisan 2016 17:26

Mardin-Diyarbakır karayolunda PKK'lılar tarafından yola döşenen bomba, zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlatıldı. Patlamada 1'i sivil, 2'si ağır 12 polis yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mardin'in Mazıdağı ile Diyarbakır'ın Çınar ilçeleri arasında, PKK'lılar tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının, özel harekât polislerini taşıyan zırhlı servis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Bölgeye çok sayıda ambulans istendi.

Olay, Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde saat 13.15 sıralarında meydana geldi.  Saldırıda, ilk belirlemelere göre 12 polis ve 1 sivil yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Mardin ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırılan polislerin Nusaybin'de tamamladıkları operasyondan döndüğü öğrenildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

ETİKETLER

mardinpolispatlamasaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24