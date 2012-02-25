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Mardin'deki patlamada 1 asker şehit oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen patlama sonucu 1 astsubay şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

25 Şubat 2012 21:04

 

T24 - Mardin'in Nusaybin ile Şırnak'ın Cizre İlçesi arasındaki İpek Yolu üzerine PKK'lıların yerleştirdiği bombanın etkisiz hale getirilmesi sırasında patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 astsubay şehit oldu, 1 astsubay da yaralandı.

Mardin'in Nusaybin İlçesi ile Cizre arasındaki İpek Yolu'nun 34'üncü kilometresindeki Söğütlü Köyü yakınlarında PKK'lılar karayoluna bombalı tuzak kurdu. Güvenlik güçleri, bölgede bomba bulunduğu yönündeki ihbar üzerine bugün saat 16.30 sıralarında karayoluna trafiğe kapatarak, arama tarama faaliyetinde bulundu.

Dedektörlerle yapılan aramada PKK'lılar tarafından tuzaklanmış ve patlatılması için kablo bağlanan ve yaklaşık 35 kilo olduğu belirtilen bomba bulundu. Patlayıcının çevresinde önlem alan güvenlik güçleri, bombayı etkisiz hale getirmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sırasında bombanın infilak etmesi sonucu ;henüz kimliği öğrenilemeyen 1 astsubay şehit olurken, 1 astsubay da yaralandı.

Mardin Valisi Turhan Ayvaz, patlamada 1 astsubayın şehit olduğunu 1 astsubayında yaralandığını belirterek, "Yaralı astsubayın durumu iyi. Bölgede güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

İpek Yolu trafiğe kapatılırken, bölgede başka patlayıcının bulunup bulunmadığın araştırılması sürdürülüyor.

 

 

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