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Mardin'de operasyon: 14 gözaltı

21 Aralık 2009 21:06

Mardin'in Kızıltepe, Derik ve Nusaybin ilçelerinde, polisin yaptığı eş zamanlı operasyonlarda, izinsiz gösterilere katıldıkları, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.

Kızıltepe İlçesi'nde güvenlik güçleri, geçen hafta otogarda 3 el bombası, 1 kilo 734 gram A-4 plastik patlayıcı, 2 elektrikli fünyenin içinde bir poşetle yakalan A.K.'nın verdiği bilgiler doğrultusunda, kapatılan DTP'li Yeşilalan Belediye Meclis üyesi H.B. ile Mardin Belediye Meclis üyesi N.K. gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan H.B., N.K. ve A.K., önceki gün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Mardin Emniyeti, tutuklananların verdiği bilgiler doğrultusunda operasyonlarını genişletti.

Kızıltepe, Derik ve Nusaybin ilçelerindeki birçok eve eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, izinsiz gösterilere katıldıkları, terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla, Kızıltepe İlçesi'nde, sanatçı Seyda Perinçek, Mehdi Aslan, İdris Yüksel ve Mustafa Sevim, Derik İlçesi'nde, Metin Dölek ve Berivan Baştaş, Nusaybin İlçesi'nde Mesut Doğan, Azad Tahiroğlu, Delil Karadeniz, Rıdvan Kaya, Zinar Boğa, Feyzullah Çakır, Ahmet Adıgüzel ve kimliği öğrenilmeyen bir kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 14 kişinin Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde soruşturmaları sürdürülüyor.

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