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Mardin'de 'Onur Günü' kutlaması

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de, Fransızlar'ın 21 Kasım 1919 tarihinde işgal girişiminin engellenmesinin 98'inci yılı nedeniyle her yıl kutlanan 'Onur Günü', düzenlenen  törenle kutlandı

21 Kasım 2017 18:58

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de, Fransızlar\'ın 21 Kasım 1919 tarihinde işgal girişiminin engellenmesinin 98\'inci yılı nedeniyle her yıl kutlanan \'Onur Günü\', düzenlenen  törenle kutlandı.
Onur Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programa, Vali Mustafa Yaman, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ayhan\'ın Atatürk Anıtı\'na çelenk koyması ile başlayan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Daha sonra Fen Lisesi  öğretmenlerinden Şeyma Nur Bulut, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Mardin\'in son olarak milli mücadele döneminden önce bölgede ayrılıkçı bir hareket başlatma düşüncesine sahip İngilizler\'in, sonra da 21 Kasım 1919 tarihinde Fransız Komutan Norman önderliğindeki silahlı güçler tarafından işgal edilmek istendiğini anlatan Bulut, \"Şehrin ileri gelenleri ve halk buna büyük bir direnç göstermiştir. Bu direnç karşısında ne yapacağını şaşıran Fransız Komutan Norman ve arkadaşları şehri terk etmek zorunda kalmıştır. Şehrimize yönelik her türlü tehdit ve işgal düşüncesi çok kısa sürede son bulmuş, şehirdeki kuşatma kan dökülmeden bertaraf edilmiştir. Mardin halkı bu zor günlerde ülkenin birlik ve bütünlüğüne sahip çıkarak vatan sevgisinin her şeyden yüce bir sevgi olduğunu göstermiştir\" dedi.
Yapılan konuşmaların ardın tören sona erdi.

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