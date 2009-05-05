Mardin'de ölenlerin 11'inin kimliği belirlendi

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde düzenlenen silahlı saldırıda ölen 45 kişiden 11'inin kimliği belirlendi.



Edinilen bilgiye göre, Bilge köyündeki düğün törenine henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda ölen 45 kişiden kimliği belirlenen 11'inin Köy Muhtarı Hamit Çelebi, eski köy muhtarı Cemil Çelebi ile Yıldız, Mehmet Salih, Ali, Şükran, Arife, Mehdi, Veysi, Salih ve Emine Çelebi olduğu belirtildi.



Olayda yaşamını kaybedenlerin cesetleri, Mardin Sağlık Müdürlüğüne ait ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine getiriliyor.

